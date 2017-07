Lens : un latéral espagnol arrive (officiel)

Pour remplacer Kenny Lala, parti à Strasbourg (voir la brève du lundi 12/06), le RC Lens va pouvoir s'appuyer sur un Espagnol la saison prochaine.

Le Celta Vigo a en effet annoncé le prêt d'Alvaro Lemos (24 ans, 5 matchs et 1 but en Liga cette saison) aux Sang et Or, qui disposent d'une option d'achat. Lemos peut également évoluer au milieu de terrain.