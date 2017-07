OM : R. Garcia - "un grand joueur" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 04/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille a fait signer le milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo (29 ans) ce mardi (voir la brève de 10h11). Rudi Garcia ne boude pas son plaisir. "C'est un grand joueur qui arrive à l'Olympique de Marseille. J'en profite pour féliciter Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, et son équipe. C'est lui le grand artisan de l'arrivée de Luiz Gustavo qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter. C'est plus de 40 sélections avec le Brésil, une Ligue des Champions gagnée, une finale jouée, une Coupe des Confédérations. C'est un grand joueur à l'apogée de son talent. Cela marque toute l'ambition de l'OM", a réagi l'entraîneur olympien après l'officialisation de cette recrue. "Il va nous apporter son expérience, sa polyvalence. C'est un milieu qui peut jouer en défense centrale. Il l'a fait à Wolfsburg même si je compte plutôt le faire jouer au milieu. C'est un pied gauche aussi, c'est important, a poursuivi Garcia. C'est surtout du charisme, du caractère quand on sait qu'on a un milieu très jeune entre Maxime Lopez, Morgan Sanson et Franck Anguissa. On avait besoin d'un patron et d'un joueur de ce calibre-là pour donner encore un peu plus d'assurance à cette équipe." Le prochain à signer à l'OM devrait maintenant être le défenseur Adil Rami. Le prochain à signer à l'OM devrait maintenant être le défenseur Adil Rami.

