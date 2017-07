PSG : pour Donnarumma, Nasser était prêt à tout « Par Youcef Touaitia - Le 04/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un long feuilleton, Gianluigi Donnarumma (18 ans, 38 matchs en Serie A cette saison) va finalement prolonger son contrat au Milan AC. Sollicité par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, le gardien italien devrait faire preuve de fidélité et poursuivre l'aventure avec son club de cœur. Mais ce mardi, Sky Sport Italia nous informe que l'offre parisienne a longtemps fait réfléchir le jeune talent. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas fait dans la dentelle pour en mettre plein les yeux à Donnarumma. Le média assure que le président francilien a proposé au Lombard un salaire annuel net de 13 millions d'euros, trois villas pour sa famille, de nombreuses voitures de luxe ainsi qu'un contrat pour son frère, Antonio, qui garde actuellement le but du club grec d'Asteras Tripolis. Une tentative finalement vaine. Il y avait pourtant de quoi signer des deux mains... Une tentative finalement vaine. Il y avait pourtant de quoi signer des deux mains...

