PSG : Thiago Motta affiche sa satisfaction

Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt ce mardi, Thiago Motta (34 ans, 30 matchs en L1 cette saison) a prolongé jusqu'en 2018 au Paris Saint-Germain (voir la brève de 09h07). Une vraie satisfaction pour le milieu de terrain.

"C’est une grande joie de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain. J’ai une histoire particulière avec le club, qui m’a accordé beaucoup de confiance ces cinq dernières années. L’aventure se poursuit et j’en suis très content. On continuera d’être compétitif et nous donnerons le maximum pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions auxquelles nous participerons", a réagi l'ancien Barcelonais sur le site officiel du club.