OM : le salaire de Luiz Gustavo dévoilé !

Pour attirer Luiz Gustavo (29 ans), qui va signer un contrat de 4 ans ce mardi, l'Olympique de Marseille y a mis les moyens. Le transfert est estimé à 8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus éventuels.

Et surtout, l'ancien joueur de Wolfsburg devrait percevoir un salaire proche de celui qui était le sien en Allemagne. La Provence évoque 750.000 euros par mois, soit 9 millions d'euros brut annuels. Autrement dit, le plus gros salaire du club et même le plus gros salaire de l'histoire du club !