Monaco : le mercato, Glik ne panique pas

Après une saison exceptionnelle, les joueurs de Monaco sont logiquement convoités par les plus grands clubs européens. Alors que Bernardo Silva a rejoint Manchester City, que Tiémoué Bakayoko va prendre la direction de Chelsea et que Fabinho ou encore Benjamin Mendy pourraient s'en aller, le défenseur central Kamil Glik (29 ans, 53 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) s'est exprimé sur le mercato. Pour le Polonais, il n'y a aucune raison de paniquer. "Des départs ? Après cette saison, c'était inévitable. Spécialement chez les jeunes joueurs qui ont attiré l'attention des plus grands clubs. C'est normal. L'AS Monaco a cette philosophie. Elle mise sur des jeunes joueurs, un peu moins connus, les promeut et les vend avec de fortes plus-values. Nous verrons ce qui se passera ensuite, a confié l'ancien joueur du Torino pour Przeglad Sportowy. Peut-être qu'après Bernardo Silva, nous perdrons encore un ou deux joueurs, mais le club a déjà acheté des joueurs talentueux aux postes concernés. Il n'y a pas de panique. Les transferts, c'est la réalité du football, pas un drame. J'ai confiance en l'entraîneur. Je suis sûr que nous pouvons gérer cela." En voilà un qui croit dur comme fer au projet de l'ASM.

