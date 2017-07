Milan : Donnarumma ok pour prolonger !

Milan : Donnarumma ok pour prolonge r ! « Par Romain Lantheaume - Le 04/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré des dernières semaines agitées, l'histoire entre le Milan AC et son jeune gardien Gianluigi Donnarumma (18 ans, 38 matchs en Serie A cette saison) va bien se poursuivre ! Comme pressenti ces dernières heures, l'Italien s'est mis d'accord pour prolonger en faveur de son club formateur, assure le média Sky Sport Italia. Le nouveau contrat va porter sur cinq ans et un salaire annuel de 6 millions d'euros, soit 1 M€ de plus que celui initialement refusé par la jeune pépite… Pour persuader le portier, le club lombard a également prévu deux clauses libératoires différentes. Une de 100 M€ en cas de qualification pour la Ligue des Champions 2018-2019, une de 50 M€ dans le cas contraire. Le frère du Transalpin, Antonio (26 ans), rejoint aussi les Rossoneri dans le cadre de cet accord. Reste à savoir ce que les supporters milanais, très remontés contre le gardien, penseront de tout ça… Pour persuader le portier, le club lombard a également prévu deux clauses libératoires différentes. Une de 100 M€ en cas de qualification pour la Ligue des Champions 2018-2019, une de 50 M€ dans le cas contraire. Le frère du Transalpin, Antonio (26 ans), rejoint aussi les Rossoneri dans le cadre de cet accord. Reste à savoir ce que les supporters milanais, très remontés contre le gardien, penseront de tout ça…

News lue par 11291 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+