PSG : Mbappé a rencontré Nasser et Henrique « Par Romain Lantheaume - Le 04/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain ne lâche pas Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) ! Bien qu'entré avec un peu de retard dans ce dossier, le club de la capitale fait de l'attaquant de l'AS Monaco sa priorité numéro un. Le nouveau directeur sportif francilien, Antero Henrique, et le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, ont d'ailleurs récemment rencontré le jeune prodige et son père, révèle le quotidien L'Equipe ce lundi. La discussion a tourné autour d'un possible changement de système tactique, du temps de jeu assuré au natif de Bondy et de la compétitivité du vice-champion de France en Ligue des Champions. Evidemment réceptif à l'idée d'évoluer pour le club de sa ville, Mbappé se serait montré enthousiaste après la rencontre. Mais rien n'est fait pour autant puisque le Tricolore n'a toujours pas tranché sur son avenir et continue d'accorder sa priorité à l'ASM avec qui il doit toutefois s'entendre financièrement et sportivement pour poursuivre l'aventure. En tout cas, comme pour Fabinho, le club du Rocher, n'a aucune intention de renforcer un concurrent direct. Puis, même si le jeune buteur optait pour un départ, Paris, qui n'a pas formulé d'offre pour l'instant, devrait composer avec la concurrence du Real Madrid, dont le discours a également séduit Mbappé (voir ici).

