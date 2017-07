Celtic : Rodgers et l'avenir de M. Dembélé « Par Eric Bethsy - Le 03/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de prestations remarquées, l’attaquant du Celtic Glasgow Moussa Dembélé (20 ans, 28 matchs et 17 buts en championnat cette saison) ne manque pas de sollicitations. Convoité par Arsenal, Chelsea et West Ham, le Français pourrait franchir un cap cet été. Enfin, à condition que son coach Brendan Rodgers le laisse filer. "Moussa est heureux. Comme tous nos joueurs, nous ne voulons pas le vendre mais on sait comment ça fonctionne dans le football, a prévenu le technicien, dans des propos relayés par le Manchester Evening News. Ce qui est sûr c'est qu'il n’y aura rien avant les qualifications pour la Ligue des Champions." Si le club écossais n’atteint pas la phase de groupes, les prétendants de Dembélé n’hésiteront pas à se manifester. Si le club écossais n’atteint pas la phase de groupes, les prétendants de Dembélé n’hésiteront pas à se manifester.

News lue par 9467 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+