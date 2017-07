ASSE : Pajot et la méthode Garcia « Par Eric Bethsy - Le 03/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé pour succéder à Christophe Galtier, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne Oscar Garcia compte s’appuyer sur une philosophie offensive. A en croire le milieu Vincent Pajot (26 ans, 21 matchs et 3 buts en L1 cette saison), cela se ressent déjà lors des premiers entraînements. "Il y a encore la barrière de la langue bien sûr. Mais on sent que ce sont des méthodes différentes, a raconté l’ancien Rennais dans Le Progrès. C’est plus une préparation basée sur le ballon, même si on ne sait jamais trop s’il y aura des surprises ou pas. Pour l’instant, c’est assez agréable. Ça fait toujours du bien d’avoir un peu de renouveau. (…) Il est très exigeant sur le fait de mettre beaucoup d’intensité." Apparemment, les méthodes de l’Espagnol plaisent au groupe stéphanois. Apparemment, les méthodes de l’Espagnol plaisent au groupe stéphanois.

