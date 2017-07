Lille : Palmieri veut faire craquer Bielsa

D’accord avec le Stade Malherbe Caen, Julian Palmieri (30 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) va finalement rester à Lille. En cause, le temps de réflexion dont le latéral gauche avait besoin, jugé trop long par le club normand. Résultat, l’ancien Bastiais se retrouve dans le "loft" du LOSC. Mais à l’image du Marseillais Rod Fanni en 2014, le natif de Lyon espère bluffer l’entraîneur Marcelo Bielsa.

"Je suis décidé à rester, que je joue en réserve ou ailleurs, a annoncé le Lillois à La Voix du Nord. J'ai un an de contrat. Et puis peut-être que je ferai une Rod Fanni et qu'il tombera amoureux de moi. J'en ai informé les dirigeants la semaine dernière, c'est bien comme ça. Et puis la CFA aura un joueur qui a au moins le niveau de L2 !"

Palmieri a perdu la piste caennaise, mais pas son sens de l’humour.