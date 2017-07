Sondage MF : Mbappé, le meilleur coup pour Paris « Par Youcef Touaitia - Le 03/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions qui était le meilleur joueur offensif à recruter pour le Paris Saint-Germain entre Kylian Mbappé (Monaco), Sergi Agüero (Manchester City), Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) et James Rodriguez (Real Madrid) pour la prochaine saison. Sur les 52 748 votes recensés, c'est la pépite monégasque, fortement convoitée et très onéreuse, qui vous plaît le plus (35,7%), juste devant le buteur argentin (32,9%). Dembélé et James (15,7%) sont eux loin derrière. Dès à présent, dites-nous si l'équipe d'Allemagne est la grande favorite pour la Coupe du monde 2018. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si l'équipe d'Allemagne est la grande favorite pour la Coupe du monde 2018. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

