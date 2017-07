Chelsea : Terry file à Aston Villa (officiel)

Comme nous vous l'annoncions plus tôt ce lundi (voir brève de 8h20), John Terry (36 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) quitte Chelsea après 22 ans de bons et loyaux services. Le défenseur central anglais s'est engagé pour une saison en faveur d'Aston Villa, pensionnaire de Championship, où il touchera un salaire annuel de 3,6 millions d'euros ainsi qu'un bonus de 2,2 millions d'euros en cas de montée en Premier League.