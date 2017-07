Allemagne : la malédiction bientôt vaincue ?

Allemagne : la malédiction bientôt vaincu e ? « Par Youcef Touaitia - Le 03/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En l'espace deux jours, l'Allemagne a envoyé un sacré signal au monde du football. Après avoir battu l'Espagne (1-0), vendredi, en finale de l'Euro U21, la formation quadruple championne du monde a écarté le Chili sur le même score, dimanche, en finale de la Coupe des Confédérations. Une question se pose désormais : la Nationalmannschaft réalisera-t-elle le premier doublé depuis le Brésil (1958 et 1962) lors de la Coupe du monde en Russie dans un an ? Rappelons qu'aucun pays vainqueur de la Coupe des Confédérations n'est parvenu à remporter la compétition reine qui a suivi. Première nation européenne à remporter le Mondial sur le continent américain (au Brésil en 2014) et après avoir enfin battu l'Italie en compétition officielle lors de l'Euro 2016, l'Allemagne fera-t-elle tomber la malédiction qui la touche depuis quelques heures ? Première nation européenne à remporter le Mondial sur le continent américain (au Brésil en 2014) et après avoir enfin battu l'Italie en compétition officielle lors de l'Euro 2016, l'Allemagne fera-t-elle tomber la malédiction qui la touche depuis quelques heures ?

