Arsenal : Lacazette coûtera entre 45 et 50 M€

Le 03/07/2017

Un temps annoncé à l'Atletico Madrid, bloqué par l'interdiction de recruter jusqu'en janvier prochain, l'attaquant Alexandre Lacazette (26 ans, 45 matchs et 37 buts toutes compétitions cette saison) va finalement poursuivre sa carrière à Arsenal. Après avoir cédé Corentin Tolisso au Bayern Munich pour 41 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus éventuels, un record pour l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas va faire encore mieux avec la vente imminente de son buteur. "Les 67 millions (incluent 12 millions de bonus) annoncés par des sources anglaises et relayées, constituent une somme impossible et pas réaliste. La première offre transmise par Arsenal a été de 45 millions. Et le transfert se fera sur une fourchette comprise entre 45 et 50 millions. Etre proche des 50 millions est quelque chose d'unique, et constituera sans doute un record pour Arsenal et pour l'Olympique Lyonnais aussi bien sûr. Sachant que traditionnellement, un club comme Arsenal, et c'est le cas du Bayern aussi, n'a pas vocation à investir autant sur un joueur", a indiqué le président rhodanien dans des propos relayés par Le Progrès. L'officialisation du transfert devrait survenir dans les prochaines heures.

