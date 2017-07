Real : Zidane va miser sur Asensio

La BBC du Real Madrid serait-elle menacée ? Possible, si l’on se réfère au quotidien AS. Convaincu par les performances de Marco Asensio (21 ans, 23 apparitions et 3 buts en Liga cette saison), l’entraîneur Zinédine Zidane aurait décidé de lui accorder un rôle plus important la saison prochaine. L’international Espoirs espagnol, très en vue pendant l’Euro qui vient de se terminer, sera candidat pour un poste de titulaire !

Il faut dire que le jeune ailier a bluffé son coach et ses dirigeants, surtout en Ligue des Champions face à des adversaires comme le Bayern Munich ou la Juventus Turin. Du coup, Zidane aurait demandé à ses supérieurs de laisser filer James Rodriguez (25 ans) pour laisser le champ libre à Asensio, qui pourrait même bénéficier d’une prolongation de contrat.