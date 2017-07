PSG : Aurier, son meilleur moment de la saison

Si le Paris Saint-Germain n'a pas terminé champion de France, les supporters du club de la capitale auront tout de même vécu des moments inoubliables lors de la saison écoulée. Les gifles infligées à Monaco (4-1) en finale de la Coupe de la Ligue, à Barcelone (4-0) lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions ou encore à l'Olympique de Marseille (5-1) en Ligue 1 en sont les parfaits exemples. D'ailleurs, la balade au Stade Vélodrome reste le meilleur souvenir de Serge Aurier (24 ans, 22 matchs en L1 cette saison) ces derniers mois.

"C'est toujours un moment fort de jouer contre Marseille. On sait que depuis quelques années maintenant, on ne perd plus contre eux, et surtout on gagne avec la manière. Le score reflète bien notre envie de gagner, on a vraiment fait un bon match, tout le monde était concerné. On a tous pris du plaisir", a évoqué l'Ivoirien pour le site officiel du club.