Nantes : Harit pas encore à Schalke...

Annoncé tout proche de Schalke 04, le milieu offensif Amine Harit (20 ans, 30 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a toujours pas quitté Nantes. Et pour cause, le club allemand refuse de payer les 10 millions d'euros demandés par la formation française, annonce Kicker. Pour le moment, les deux parties campent sur leur position tandis que le Canari, qui a séché la reprise, a effectué son retour à l'entraînement samedi.