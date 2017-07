Real : De Gea, Donnarumma... Navas est serein

Souvent décisif avec le Real Madrid, le gardien Keylor Navas (30 ans, 27 matchs en Liga cette saison) ne fait toujours pas l’unanimité. C’est pourquoi le club madrilène a envisagé de recruter David de Gea (Manchester United) ou Gianluigi Donnarumma (Milan AC). Serein, l’ancien portier de Levante les attend de pied ferme.

"Je suis vraiment tranquille. Je me concentre sur ce que je peux faire, c'est-à-dire travailler et essayer de gagner ma place malgré la concurrence de mes coéquipiers, a réagi le Costaricien dans les colonnes de Marca. (...) Je me battrai toujours jusqu'à la mort contre qui que ce soit. Et je ne demanderai jamais à ce que l'on m'offre quelque chose. Je ne l'ai jamais fait et je n'en ai jamais eu besoin. Peu importe face à qui, je donnerai tout comme toujours."

Que Navas se rassure, l’entraîneur Zinédine Zidane lui fait entièrement confiance.