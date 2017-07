Barça : Bellerin voudrait revenir « Par Eric Bethsy - Le 03/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après l’Euro Espoirs, place aux vacances et au mercato pour l’Espagnol Hector Bellerin (22 ans, 33 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Pendant que le latéral droit d'Arsenal profitera d’un repos bien mérité, son agent risque d’avoir du travail si l’on en croit Sport. En effet, le joueur formé à la Masia aurait décidé de revenir au FC Barcelone cet été. Mais par respect pour ses dirigeants et notamment Arsène Wenger, le Catalan refuse de partir au clash et aimerait convaincre son club de le laisser partir. Bien sûr, la mission sera compliquée étant donné que les Gunners auront du mal à trouver un remplaçant du même niveau. Rappelons également que Bellerin avait prolongé jusqu’en 2023 en novembre dernier. Son prix devrait donc effrayer le Barça... Rappelons également que Bellerin avait prolongé jusqu’en 2023 en novembre dernier. Son prix devrait donc effrayer le Barça...

