Juve : un accord avec le Real pour Danilo ?

Juve : un accord avec le Real pour Danil o ? « Par Eric Bethsy - Le 03/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La Juventus Turin n’a pas mis longtemps à réagir. Confrontée au départ du latéral droit Daniel Alves (34 ans), qui a obtenu la résiliation de son contrat, la Vieille Dame a jeté son dévolu sur Danilo (25 ans, 17 matchs et 1 but en Liga cette saison), avec succès. En effet, le club turinois s’est entendu avec le Real Madrid sur un transfert à 20 M€, annonce le quotidien espagnol As. De son côté, La Gazzetta dello Sport croit savoir que l’ancien défenseur du FC Porto signera pour 5 ans avec un salaire de 5 M€ par an. Un joli contrat pour le Brésilien qui a déçu depuis son arrivée en 2015. Ce qui explique pourquoi le Real, qui avait dépensé 31 M€ pour se l’offrir, a accepté de perdre de l’argent. Un joli contrat pour le Brésilien qui a déçu depuis son arrivée en 2015. Ce qui explique pourquoi le Real, qui avait dépensé 31 M€ pour se l’offrir, a accepté de perdre de l’argent.

