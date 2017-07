OM : 20 M€ maximum pour un attaquant !

OM : 20 M€ maximum pour un attaquan t ! « Par Eric Bethsy - Le 03/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec la signature de Valère Germain ainsi que les arrivées imminentes d’Adil Rami et Luiz Gustavo, l’Olympique de Marseille a mis le pied sur l’accélérateur. Prochaine étape : trouver le fameux buteur de renom tant désiré. Mais contrairement à ce qui était annoncé, le club phocéen ne misera pas 30 à 40 M€ sur la perle rare. Finalement, le président Jacques-Henri Eyraud espère dépenser entre 15 et 20 M€ pour cet attaquant. Nul doute que les prix du marché ont obligé l’OM à revoir ses plans, sachant que le récent 5e de Ligue 1 a d’autres dossiers à finaliser. En tout cas, le quotidien sportif confirme que le Gunner d’Arsenal Olivier Giroud s’éloigne, lui qui serait parti pour rester en Angleterre. En revanche, les pistes menant à Carlos Bacca (Milan AC) et Stevan Jovetic (Inter Milan) restent d’actualité. Avec le budget évoqué, cela s’annonce compliqué... En revanche, les pistes menant à Carlos Bacca (Milan AC) et Stevan Jovetic (Inter Milan) restent d’actualité. Avec le budget évoqué, cela s’annonce compliqué...

