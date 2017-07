Milan : Zoff remet Donnarumma en place « Par Youcef Touaitia - Le 03/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir refusé de prolonger avec le Milan AC, le gardien Gianluigi Donnarumma (18 ans, 38 matchs en Serie A cette saison) pourrait finalement étendre son bail jusqu’en juin 2023 dans les prochains jours. La possible fin d’un feuilleton qui a exaspéré l’Italie mais surtout son prédécesseur dans le but de la Squadra Azzurra, Dino Zoff. Remonté, l’ancien Turinois a remis en place le Lombard, auteur d’un Euro U21 plus que moyen. "Ce gamin n’était pas serein, ça se voyait à des kilomètres. Il était dans un sacré bordel et ça l’a mené à faire un tournoi désastreux. Je m’y attendais après tout ce qui s’est passé. A cet âge-là, on ne devrait penser qu’à jouer, à grandir, à faire un bon Euro, puisqu’il a la chance d’y avoir été. J’ai toujours dit qu’il est très bon, il a un bel avenir, mais ça dépend de lui. Il devrait rester à Milan, continuer à grandir et mûrir, c’est la solution correcte", a indiqué le champion du monde 1982 à La Gazzetta dello Sport. "Je crois que ça se passera bien pour lui dans n’importe quel club, mais pas maintenant. Il a toute la vie pour jouer au Real Madrid, au Barça ou à la Juventus. Il a de la qualité et l’âge", a poursuivi le Transalpin. "Je crois que ça se passera bien pour lui dans n’importe quel club, mais pas maintenant. Il a toute la vie pour jouer au Real Madrid, au Barça ou à la Juventus. Il a de la qualité et l’âge", a poursuivi le Transalpin.

News lue par 11267 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+