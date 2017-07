Arsenal : le conseil de Zamorano à Sanchez

La Coupe des Confédérations terminée, Alexis Sanchez (28 ans, 51 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison) va bientôt dévoiler ses projets pour le futur. A un an du terme de son contrat avec Arsenal, l’attaquant chilien pourrait mettre les voiles, avec comme destinations possibles, Manchester City, le Bayern Munich ou encore le Paris Saint-Germain. Qu’importe pour son compatriote Ivan Zamorano, qui lui a conseillé de rejoindre une formation plus ambitieuse.

"Je pense qu’Alexis sait très bien ce qu’il doit faire. C’est un garçon qui a des buts et des objectifs. Ils sont fondamentaux pour faire un choix. Je crois qu’il aime gagner. Et ce qu’il veut par-dessus tout, c’est gagner la Ligue des Champions. Et je ne pense pas qu’il aura cette possibilité à Arsenal. Il doit savoir qu’il sera plus utile à une équipe plus importante. Mais c’est sa décision, son choix personnel", a indiqué l’ancien buteur de l’Inter Milan au micro de SFR Sport.

Réponse dans les prochains jours.