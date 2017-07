Allemagne : J. Draxler - "c'est remarquable" Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Cette phrase mythique a encore pris tout son sens ce dimanche en Russie à l'occasion de la finale de la Coupe des Confédérations. Malmenée par une généreuse, mais maladroite, équipe sud-américaine, la Mannschaft est tout de même parvenue à s'imposer 1-0 en profitant d'une erreur adverse en première période. Julian Draxler, capitaine, savoure ce succès. "Nous nous sommes super bien battus et cette victoire est méritée. Tous les titres sont particuliers, mais celui-ci est vraiment spécial. Une équipe qui n'avait pas joué ensemble, c'est d'autant plus remarquable. Maintenant, on peut enfin partir en vacances méritées en emportant une coupe", a réagi le Parisien, élu meilleur joueur de la compétition, après la rencontre.

News lue par 3932 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+