OM : R. Garcia - "ça va bouger"

Peu actif sur le marché des transferts jusqu'à présent, l'Olympique de Marseille pourrait mettre un coup d'accélérateur ces prochains jours à en croire Rudi Garcia.

"J'espère que ça va bouger, on verra lundi. Andoni (Zubizarreta) va repartir car il a beaucoup de travail. Il a tenu à voir les joueurs pour discuter. Je pense que ça va bouger. Plus on avance, plus ça va bouger", a indiqué l'entraîneur olympien après la victoire des siens en amical 2-0 samedi contre une sélection valaisanne.

Le défenseur du FC Séville Adil Rami est notamment annoncé à Marseille en début de semaine.