Lyon : Lopes regrette le départ de Gonalons

A un an du terme de son contrat et en froid avec Jean-Michel Aulas, Maxime Gonalons (28 ans, 30 matchs et 1 but en L1 cette saison) a quitté l'Olympique Lyonnais pour s'engager avec la Roma (voir la brève d'hier à 19h26). Un départ que regrette Anthony Lopes (26 ans, 37 matchs en L1 cette saison).

"Le départ de Max Gonalons ? On ne peut que le vivre mal. On perd notre capitaine, un très grand joueur, un homme de vestiaire important. Le rôle de capitaine est particulier et il s’en est très bien sorti. C’est une grosse perte pour nous", a estimé le portier des Gones au micro d'OL TV.

Les départs de Tolisso et Gonalons devraient permettre à des garçons comme Darder et Ferri de retrouver du temps de jeu.