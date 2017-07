Caen : Fortin s'adresse à Sainté pour Karamoh « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 01/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que des clubs anglais sont prêts à verser beaucoup d'argent pour s'offrir Yann Karamoh (18 ans, 35 matchs et 5 buts en L1 cette saison), l'agent de celui-ci négocie actuellement avec Saint-Etienne pour le faire atterrir chez les Verts libre dans un an. Ce qui n'est pas du goût du président de Caen qui adresse un message à ses homologues stéphanois. "Je n’ai reçu pour l’instant aucune proposition pour Yann Karamoh. Je confirme avoir évalué le joueur autour de 10 M€ vu son âge, son profil et les qualités qu’il peut développer, confie Jean-François Fortin à Ouest-France. On a une certaine expérience quand même et si Saint-Etienne considérait que c’était trop cher pour lui, qu’il me le dise déjà et qu’on ait une base de discussions." Même 7 ou 8 millions, ce sera toujours très cher pour les Verts. Même 7 ou 8 millions, ce sera toujours très cher pour les Verts.

