Lille : 2 jeunes Monégasques débarquent (off.) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 01/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le LOSC poursuit son marché. Ce samedi, ce sont deux jeunes éléments de l'AS Monaco qui ont choisi de s'engager avec les Dogues. Il s'agit du défenseur Kouadio-Yves Dabila (20 ans) et du milieu de terrain Chahreddine Boukholda (21 ans). Tous les deux se sont engagés avec la formation nordiste jusqu'en 2020. "Le LOSC fait partie des grands clubs du championnat de France. C'est un immense plaisir de rejoindre cette institution. Je me définis comme un défenseur central plutôt calme, qui aime relancer proprement, tout en faisant preuve de beaucoup de rigueur et de concentration. Mon but premier est de progresser et de montrer ce que je sais faire", a réagi Dabila. "C'est une nouvelle aventure qui commence pour moi avec ce grand projet mené par le LOSC. Dès les premiers contacts, j'ai pu percevoir les ambitions du club. La proposition de le rejoindre ne se refusait tout simplement pas. Mon style ? Je suis un milieu offensif plutôt axial, je joue pour mes coéquipiers, pour essayer de les faire marquer, et toujours pour me faire plaisir également", a indiqué pour sa part Boukholda.

