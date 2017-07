Caen : le nouveau maillot dévoilé (PHOTO)

L'équipementier du Stade Malherbe de Caen, Umbro, a dévoilé le maillot domicile du club normand pour la saison 2017-18. Un mélange de tradition et de modernité.

"Réalisé sur mesure, le nouveau maillot Home du SM Caen 2017/2018 mêle véritablement tradition et modernité, et est célébré avec un message d’unité qui réunit les joueurs et les fans sous le même étendard. De nouveau cette saison, les joueurs et les supporters du SM Caen pourront fièrement arborer les couleurs traditionnelles du club que sont le bleu et le rouge", indique la marque dans un communiqué.