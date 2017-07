PSG : deux touches à l'étranger pour Motta ?

PSG : deux touches à l'étranger pour Mott a ? « Par Youcef Touaitia - Le 01/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement libre ce samedi, Thiago Motta (34 ans, 42 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) poursuivra-t-il l'aventure au Paris Saint-Germain, où il n'a finalement pas prolongé son contrat ? Pour le moment, ce dossier reste extrêmement flou. En tout cas, les médias étrangers n'ont pas tardé à lancer des rumeurs concernant l'avenir du milieu de terrain. A en croire le Diario La Grada, l'international italien, actuellement en vacances à Barcelone, aurait dîné vendredi soir avec des dirigeants de l'Espanyol. De son côté, La Gazzetta dello Sport assure que Motta souhaite retourner au Genoa, où il a déjà évolué entre 2008 et 2009. Les prochains jours seront décisifs pour l'ancien Blaugrana, qui rappelons-le, a toujours donné sa priorité au PSG, où un contrat d'un an en tant que joueur ainsi qu'un bail de deux ans en tant qu'entraîneur des U19 lui avaient été promis. Les prochains jours seront décisifs pour l'ancien Blaugrana, qui rappelons-le, a toujours donné sa priorité au PSG, où un contrat d'un an en tant que joueur ainsi qu'un bail de deux ans en tant qu'entraîneur des U19 lui avaient été promis.

News lue par 9117 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+