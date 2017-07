PHOTOS : les nouveaux maillots de Lille Par Youcef Touaitia - Le 01/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nouvelle saison et nouveaux maillots pour Lille ! Attendue au tournant, la formation nordiste, sponsorisée par New Balance, a dévoilé ses tuniques pour l'exercice à venir. Sans grande surprise, le maillot domicile est à dominante rouge "Pompéien", l’une des trois couleurs emblématiques du club. Le mélange de bandes diagonales et verticales pour former un chevron au niveau du buste est un hommage aux tenues des années 1940-50. Le maillot extérieur, plus classique, est lui blanc et ressemble fortement aux derniers modèles portés par les Dogues. Le maillot domicile du LOSC en 2017-2018

Le maillot extérieur du LOSC en 2017-2018



News lue par 112 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+