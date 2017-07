Montpellier : l'hommage de Pionner à Nicollin

Décédé jeudi le jour de ses 74 ans, Louis Nicollin laisse derrière lui un club inconsolable. Gardien de Montpellier, Laurent Pionnier (35 ans, 25 matchs en L1 cette saison) n'oubliera jamais son président, celui qui lui a permis de découvrir le football professionnel.

"Jeudi, j'ai perdu beaucoup plus qu'un président. Tout le monde est touché. Tu lis l'inquiétude sur tous les visages jusqu'à la terrible confirmation... J'ai ressenti le besoin d'y aller. J'ai passé une bonne partie de la nuit à Nîmes. Je suis resté sur le parking de l'hôpital, a reconnu le portier héraultais pour L'Equipe. Ça peut sembler bizarre. Mais j'avais besoin d'y être, d'être à côté. Je me suis ressassé mes vingt ans. C'était quelqu'un pour qui tu as envie de tout donner. Il savait taper du poing sur la table, évidemment, il pouvait être excessif, mais dans tout, dans l'amour et la générosité aussi."

Un bel hommage pour un grand homme.