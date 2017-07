OM : et si Pelé restait numéro un ?

OM : et si Pelé restait numéro u n ? « Par Youcef Touaitia - Le 01/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voilà un dossier qui commence sérieusement à agacer les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Alors que Steve Mandanda (32 ans, 9 matchs en Premier League cette saison) souhaite revenir, le club phocéen bute sur l'intransigeance de Crystal Palace, qui refuse de céder son troisième gardien à moins de 8 millions d'euros. Si l'ancien capitaine marseillais patiente sagement avant de connaître le fin mot de cette histoire, les décideurs olympiens doivent absolument avancer alors que la reprise a déjà eu lieu. D'autant plus que l'OM vient de céder deux de ses portiers : Julien Fabri a rejoint Brest tandis que Brice Samba s'est engagé avec Caen. Ne reste plus que Yohann Pelé (34 ans, 38 matchs en L1 cette saison) et le jeune Florian Escales, sur lequel Rudi Garcia ne compte pas forcément. Du coup, l'étau se resserre. L'Equipe annonce ce samedi que le récent 5e de Ligue 1 dispose de deux options : soit il augmente son offre pour Mandanda, lui réserve la place de titulaire, mais prend le risque d'attendre de longues semaines pour convaincre les Eagles, soit il poursuit avec Pelé dans le but, une saison de plus, et recrute une doublure à l'ancien Manceau. Si la piste menant à Guillermo Ochoa (Grenade) n'a pas été approfondie plus que cela, faire confiance à Pelé serait-il un mauvais choix pour l'OM ? Si la piste menant à Guillermo Ochoa (Grenade) n'a pas été approfondie plus que cela, faire confiance à Pelé serait-il un mauvais choix pour l'OM ?

