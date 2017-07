Monaco : Mbappé pose ses conditions pour rester « Par Youcef Touaitia - Le 01/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fortement courtisé par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et de nombreux grands clubs européens, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 44 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) donne sa préférence à Monaco pour la saison prochaine. Mais pas à n'importe quel prix. Pour cela, le natif de Bondy a posé deux conditions à ses dirigeants, annonce L'Equipe ce samedi. La première, une forte revalorisation salariale. Rémunéré à hauteur de 80 000 euros par mois, le buteur monégasque pourrait désormais émarger à 700 000 euros mensuels. Une augmentation inévitable pour la direction asémiste, qui comptait de toutes manières en faire un des joueurs les mieux payés du club avec Falcao, qui touche un salaire équivalent actuellement. La seconde condition, et elle coule de source, c'est la garantie d'avoir une équipe compétitive. Bernardo Silva parti à Manchester City, Tiémoué Bakayoko proche de Chelsea, Fabinho plus très loin du PSG, Mbappé se pose légitimement des questions sur les ambitions de son club et espère que celui-ci sera assez armé pour tenter de faire aussi bien lors de l'exercice à venir. En tout cas, s'ils souhaitent retenir leur pépite, les décideurs russes savent ce qu'il leur reste à faire ! La seconde condition, et elle coule de source, c'est la garantie d'avoir une équipe compétitive. Bernardo Silva parti à Manchester City, Tiémoué Bakayoko proche de Chelsea, Fabinho plus très loin du PSG, Mbappé se pose légitimement des questions sur les ambitions de son club et espère que celui-ci sera assez armé pour tenter de faire aussi bien lors de l'exercice à venir. En tout cas, s'ils souhaitent retenir leur pépite, les décideurs russes savent ce qu'il leur reste à faire !

