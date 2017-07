Lyon : Lacazette, Aulas prévient Arsenal « Par Eric Bethsy - Le 01/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la présentation de Mariano Diaz, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a de nouveau évoqué la situation d’Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison). Face aux médias, le dirigeant a confirmé que son attaquant souhaitait partir et que l’intérêt d’Arsenal était de plus en plus concret. Mais apparemment, ce n'est pas encore suffisant. "Il y a des échanges et c'est vrai qu'Arsenal se montre assez pressant. Le moment n'est pas venu, je ne suis pas prêt à donner un accord dans les conditions actuelles à Arsenal", a confié le patron de l’OL, contredit par plusieurs sources. Tout comme la presse anglaise, le journal L’Equipe affirme que Lacazette devrait bien rejoindre Arsenal dans les prochains jours. Les deux clubs pourraient s’entendre sur un transfert à environ 60 M€. Ce que JMA a toujours réclamé. Tout comme la presse anglaise, le journal L’Equipe affirme que Lacazette devrait bien rejoindre Arsenal dans les prochains jours. Les deux clubs pourraient s’entendre sur un transfert à environ 60 M€. Ce que JMA a toujours réclamé.

