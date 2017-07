Monaco : Jardim veut garder ses bons joueurs « Par Eric Bethsy - Le 01/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après les départs de Bernardo Silva (Manchester City), Nabil Dirar (Fenerbahçe) et Valère Germain (OM), l’AS Monaco pourrait laisser filer d’autres éléments comme Benjamin Mendy et Fabinho. Lucide, l’entraîneur Leonardo Jardim s’y attend même s’il aimerait conserver ses cadres. "Peut-être que d'autres joueurs vont partir, a reconnu le Portugais. Tout le monde connaît le projet de Monaco. Cela ne va pas changer parce que nous avons été champions. Le projet reste le même. Il y a toujours l'ambition de gagner, de former de jeunes joueurs et de jouer un beau football." "Moi j'espère rester avec tous les bons joueurs. Il n'y a pas que moi, tous les entraîneurs du monde le veulent aussi. Mais peut-être que le projet de Monaco ne le permet pas toujours. On va regarder ce qui va se passer. L'important maintenant est d'avoir la tête à 100% au travail, faire grandir cette jeunesse et après on regardera quels joueurs sont restés", a conclu le technicien, conscient que son effectif va encore bouger. "Moi j'espère rester avec tous les bons joueurs. Il n'y a pas que moi, tous les entraîneurs du monde le veulent aussi. Mais peut-être que le projet de Monaco ne le permet pas toujours. On va regarder ce qui va se passer. L'important maintenant est d'avoir la tête à 100% au travail, faire grandir cette jeunesse et après on regardera quels joueurs sont restés", a conclu le technicien, conscient que son effectif va encore bouger.

