PSG : le projet rend Cavani optimiste

Par Eric Bethsy - Le 01/07/2017

Si Marco Verratti doute des ambitions du Paris Saint-Germain, ce n'est pas le cas de tout le vestiaire parisien. De son côté, l'attaquant Edinson Cavani (30 ans, 36 matchs et 35 buts en L1 cette saison) est persuadé que la politique du club francilien finira par payer. "Je suis très fier de cette équipe, du groupe auquel j'appartiens, parce que nous essayons de marquer l'histoire, a confié l'Uruguayen dans les colonnes de Libero. Aujourd'hui, on parle du PSG au niveau international, qu'on ait atteint ou non nos objectifs, et cela me rend très fier. Aujourd'hui, Paris consent un gros effort pour avoir un effectif de luxe et se concentrer sur le travail de formation des jeunes, cela fera parler à l'avenir." Le président Nasser Al-Khelaïfi n'aurait pas dit mieux.

