Lyon : Gonalons signe à la Roma (officiel)

Son transfert ne faisait plus aucun doute, il est désormais officiel : Maxime Gonalons (28 ans, 45 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) quitte l'Olympique Lyonnais pour l'AS Rome. A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain, en froid avec sa direction, rejoint la capitale italienne contre un chèque de 5 millions d'euros.

"L’Olympique Lyonnais informe avoir conclu un accord avec l’AS Roma sur les modalités du transfert de Maxime Gonalons pour un montant de 5 M€. Ce transfert sera confirmé d’ici au 10 juillet après la réalisation des conditions techniques habituelles", a communiqué le club rhodanien.

Formé à Lyon, Gonalons a inscrit 12 buts en 334 rencontres toutes compétitions confondues avec les Gones depuis 2009.