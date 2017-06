Man Utd : ironique, Pogba taille ses détracteurs

Recruté pour 105 millions d'euros du côté de la Juventus Turin l'été dernier, le milieu de terrain Paul Pogba (24 ans, 51 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) a réussi une saison plus que correcte avec Manchester United. Fortement critiqué à son arrivée, l'international tricolore n'a cessé de monter en puissance et promet de revenir encore plus fort lors du prochain exercice. Mais avant, le Français a un message à faire passer à ses détracteurs.

"Nous sommes la pire équipe du monde. Mais nous avons trois trophées... Le pire joueur du monde a gagné trois trophées. Haha ! C’est bon, je l’accepte. Le plus surcoté, qui gagne trop d’argent, qui dépense trop. Vous pouvez tout dire. Ce mec, le mois prochain, il profitera de ses vacances avec une médaille et le trophée ! Et je vais disputer la Ligue des Champions. Je suis assez heureux pour le pire joueur du monde. J’accepte ça, oh oui !", a lâché le Red Devil au magazine Esquire.

Pogba en avait visiblement gros sur le cœur.