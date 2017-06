Euro (U21) : Allemagne 1-0 Espagne (fini) Par Youcef Touaitia - Le 30/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de l’Espagne en finale (1-0) ce vendredi, à Cracovie, en Pologne, l’Allemagne a remporté le deuxième Euro espoirs de son histoire. Dominateurs d’entrée, les Espagnols perdaient immédiatement le fil du match et concédaient énormément d’occasions. Gerhardt à deux reprises, Meyer de la tête sur le poteau et Gnabry deux fois donnaient des frissons à Arrizabalaga durant le premier quart d’heure. Très décevants, les Ibères couraient derrière le ballon tandis que les partenaires d’Arnold affichaient une sérénité incroyable. Au fil des minutes, les hommes de Celades reprenaient timidement du poil de la bête sans toutefois parvenir à bousculer les Allemands, toujours aussi solides. Ces derniers poursuivaient leur belle première période et finissaient par trouver la faille sur une tête parfaitement croisée de Weiser après un super travail de Toljan (1-0, 40e). Au retour des vestiaires, la Rojita retrouvait ses esprits. Positionnés plus haut, plus tranchants, les Espagnols gênaient leurs adversaires, qui restaient dangereux en contre. Ne paniquant pas, les Germaniques obligeaient les coéquipiers d’Asensio à sortir mais ne profitaient pas des espaces laissés derrière pour enfoncer définitivement le clou. Dans le dernier quart d’heure, l’Espagne tentait le tout pour le tout. Mais en face, les protégés de Kuntz avaient fermé la boutique à double tour. Infranchissable, la muraille allemande ne se brisait pas et dégoûtait littéralement l’attaque adverse. Sobres mais efficaces, les coéquipiers de Gnabry remportaient leur deuxième titre dans l’épreuve après 2009 ! Dans le dernier quart d’heure, l’Espagne tentait le tout pour le tout. Mais en face, les protégés de Kuntz avaient fermé la boutique à double tour. Infranchissable, la muraille allemande ne se brisait pas et dégoûtait littéralement l’attaque adverse. Sobres mais efficaces, les coéquipiers de Gnabry remportaient leur deuxième titre dans l’épreuve après 2009 !

