Lyon : Mariano affiche ses ambitions

Nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais (voir brève de 17h58), l'attaquant Mariano Diaz (23 ans, 14 apparitions et 5 buts toutes compétitions cette saison) nourrit de grandes ambitions. L'ancien joueur du Real Madrid entend bien s'imposer en France, dans un championnat qu'il juge de grande qualité.

"La Ligue 1 est un grand championnat, un des meilleurs d’Europe, très compétitif. Et je rejoins une grande équipe, l’OL, qui luttera pour le titre cette saison. (...) Comme l’a dit le président, nous allons tenter de concurrencer le PSG en Ligue 1 et d’aller le plus loin possible en Ligue Europa", a confié le Dominicain lors de sa présentation.

Les supporters lyonnais sont impatients !