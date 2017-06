PSG : Pepe et Fabinho, c'est imminent « Par Youcef Touaitia - Le 30/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sans surprise, le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) et le milieu de terrain polyvalent Fabinho (23 ans, 56 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) seront bel et bien les deux premières recrues du Paris Saint-Germain cet été. En effet, Yahoo Sport et Infosport + assurent que le Portugais, en fin de contrat avec le Real Madrid, s'est déjà mis d'accord avec le club de la capitale et devrait signer son nouveau bail dès son retour de la Coupe des Confédérations. Même chose pour le Brésilien, désireux de rallier le sextuple champion de France et absent lors de la reprise à Monaco ce vendredi. Pour l'Asémiste, le PSG n'a plus qu'à régler les derniers détails avec le club de la Principauté pour un transfert estimé à 45 millions d'euros. Même chose pour le Brésilien, désireux de rallier le sextuple champion de France et absent lors de la reprise à Monaco ce vendredi. Pour l'Asémiste, le PSG n'a plus qu'à régler les derniers détails avec le club de la Principauté pour un transfert estimé à 45 millions d'euros.

