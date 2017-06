Lyon : Mariano, c'est fait ! (officiel) « Par Damien Da Silva - Le 30/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- 4e recrue de l'été pour l'Olympique Lyonnais ! Après Fernando Marçal, Bertrand Traoré et Ferland Mendy, le club rhodanien vient d'officialiser ce vendredi l'arrivée de l'attaquant Mariano Diaz (23 ans, 8 apparitions et 1 but en Liga cette saison) en provenance du Real Madrid. Comme pressenti, le Dominicain rejoint l'OL pour 8 millions d'euros, plus une clause de 40% des éventuels bénéfices reversés lors de la revente au club espagnol. "C'est un moment important pour le club, Mariano était l'une de nos priorités. C'est une opération un peu exceptionnelle. Le Real ne voulait pas s'en séparer alors que Mariano voulait un transfert. Il vient ici pour être titulaire et gagner de titres", a précisé le président Jean-Michel Aulas. Le jeune talent a signé un contrat jusqu'en juin 2022 avec les Gones et percevra un salaire de 4 millions d'euros par an. Le remplaçant d'un Alexandre Lacazette sur le départ ? Mariano Diaz a signé à l'OL



News lue par 18597 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+