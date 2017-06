Lyon : Aulas fait le point pour Lacazette Par Damien Da Silva - Le 30/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Souhaitant quitter l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato d'été, l'attaquant Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) dispose de plusieurs touches avec les intérêts de l'Atletico Madrid et d'Arsenal. Pour l'AFP, le président rhodanien Jean-Michel Aulas a fait un point sur la situation actuelle de l'international français. "Il veut partir et nous souhaitons le garder. La décision n'est pas prise. Des offres récentes sont venues étayer sa volonté. Si c'était le cas, évidemment, il y aurait l'arrivée d'un joueur capable de marquer 25 à 30 buts par an. Ce sera un international français ou un joueur d'un très grand club européen. Nous tenterons de trouver la solution avant qu'Alexandre parte, s'il veut partir", a assuré le boss de l'OL. Sans surprise, Aulas confirme les pistes menant à Mariano Diaz (Real Madrid) et Olivier Giroud (Arsenal). Sans surprise, Aulas confirme les pistes menant à Mariano Diaz (Real Madrid) et Olivier Giroud (Arsenal).

