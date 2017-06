Milan : Donnarumma, ultime réunion lundi ?

Milan : Donnarumma, ultime réunion lund i ? « Par Damien Da Silva - Le 30/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le feuilleton Gianluigi Donnarumma (18 ans, 38 matchs en Serie A cette saison) se poursuit en Italie. Annoncé sur le départ à un an du terme de son contrat après son refus de prolonger, le portier du Milan AC va bel et bien rencontrer les dirigeants lombards après l'Euro U21. D'après le quotidien transalpin La Gazzetta dello Sport, une réunion est prévue entre les deux parties lundi pour évoquer l'avenir du jeune talent. Refusant les premières propositions milanaises, l'agent de Donnarumma, Mino Raiola, sera également présent lors de cet entretien et devrait utiliser les intérêts des plus grands clubs européens, comme le Real Madrid, pour obtenir la meilleure offre possible pour son client. Pour son nouveau projet ambitieux, le Milan a bien évidemment un intérêt à retenir la grande promesse du football mondial au poste de gardien et un dénouement positif est attendu.

