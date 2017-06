L1 : un retour de Giroud, Girard dit oui !

L1 : un retour de Giroud, Girard dit ou i ! « Par Youcef Touaitia - Le 30/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Convoité par l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, l'attaquant Olivier Giroud (30 ans, 29 apparitions et 12 buts en Premier League cette saison) pourrait quitter Arsenal et retrouver la Ligue 1 cet été. Ancien entraîneur de l'international tricolore à Montpellier, René Girard se dit emballé par un éventuel come-back du Gunner en France. "Il est clair que son retour ferait du bien à la Ligue 1. C’est un top joueur. Mais c’est plutôt en termes d’image que ce serait un peu compliqué pour lui. Imaginez-vous Benzema revenir ? Sinon, je le prends les yeux fermés. Il s’est toujours fié à son instinct et ne s’est jamais trompé", a considéré Girard pour L'Equipe. L'OM et l'OL devront en tout cas faire attention à West Ham, prêt à dépenser 23 millions d'euros et à lui offrir un salaire annuel de 7 millions d'euros (voir ici). L'OM et l'OL devront en tout cas faire attention à West Ham, prêt à dépenser 23 millions d'euros et à lui offrir un salaire annuel de 7 millions d'euros ().

News lue par 6728 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+