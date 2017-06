Lille : Thiago Mendes va bien venir « Par Damien Da Silva - Le 30/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Lille lutte toujours avec le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan pour s'attacher les services du milieu de terrain de Santos Thiago Maia, le club nordiste va bel et bien enregistrer la venue de Thiago Mendes (25 ans). Comme prévu, le milieu de Sao Paulo va rejoindre le LOSC puisqu'un terrain d'entente a été trouvé entre les deux formations la nuit dernière selon le quotidien régional La Voix du Nord. Le Brésilien va ainsi renforcer l'entrejeu lillois à l'occasion d'une transaction estimée entre 8 et 9 millions d'euros. Fidèle au projet annoncé par Gérard Lopez, Lille continue de se montrer actif sur le marché des transferts après les premières arrivées de Luiz Araujo, Hervé Koffi et Nicolas Pépé.

