OM : le mercato, Germain a confiance

Première recrue de l'Olympique de Marseille cet été, l'attaquant Valère Germain (27 ans) a lancé le mercato phocéen. Malgré une certaine impatience au tour du club olympien, l'ancien Monégasque se montre confiant concernant la suite du recrutement de l'OM.

"Les supporters ont le club ancré en eux et ils veulent des recrues et des noms le plus vite possible pour leur permettre de rêver. Mais je fais confiance aux dirigeants, je suis sûr qu'ils prennent le temps pour faire le bon choix, être sûrs des joueurs qu'ils vont recruter. C'est pour ça peut-être que ça prend un peu de temps, mais il y a quand même beaucoup de qualités dans cet effectif et on sera prêt à démarrer avec ce groupe", a assuré le buteur au micro de la radio RMC.

A défaut de faire rêver, Germain représente un renfort intéressant pour Marseille.