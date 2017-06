Monaco : Lemar, ses courtisans prévenus

Comme nous vous l'indiquions jeudi (voir ici), le milieu offensif de l'AS Monaco Thomas Lemar (21 ans, 34 matchs et 9 buts en L1 cette saison) suscite les intérêts de nombreux clubs européens comme Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City ou encore le FC Barcelone. Alors que les Gunners et les Spurs ont tenté des approches, la réponse du club de la Principauté aurait été claire selon The Independant : le Tricolore n'est pas à vendre cet été.

Après le départ de Bernardo Silva pour Manchester City et les probables ventes de Fabinho et Tiémoué Bakayoko, Monaco ne veut pas perdre tous ses meilleurs joueurs lors du même mercato et Lemar devrait donc être retenu. Pour rappel, l'ASM souhaiterait même prolonger le contrat de l'ancien Caennais.